По меньшей мере 37 человек пострадали в ночном ДТП с участием автобуса и грузовика на северо-западе Турции. Об этом накануне сообщило Анадолу.
Дорожный инцидент произошел в провинции Дюздже. Автобус направлялся из Стамбула в Диярбакыр.
Известно, что три человека получили серьезные травмы, среди них водитель автобуса и его помощник. Спасательная операция продлилась два часа, пишет Корреспондент.
Водитель грузовика Исмаил Оздемир, причастный к аварии, был взят под стражу и доставлен в командование полка жандармерии провинции Дюздже.
Правоохранители устанавливают причину аварии.
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Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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