В Молдове стартовала предвыборная кампания по всеобщим местным выборам

Сегодня стартовала предвыборная кампания по всеобщим местным выборам, назначенным на 20 октября, согласно утвержденной Центральной избирательной комиссией календарной программе.

В течение этого времени ЦИК будет проводить деятельность, направленную, в том числе на информирование избирателей и обучение сотрудников избирательной сферы.

Календарная программа по организации и проведению всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года также предусматривает, что до 16 октября будут напечатаны бюллетени, которые будут переданы в избирательные советы до 18 октября.

Участки для голосования будут созданы до 14 сентября на основании предложений мэров, а избирательные бюро - до 24 сентября. Кроме того, предусмотрено, что документы для регистрации кандидатов на выборах можно подавать до 19 сентября.

Также 20 октября состоятся новые парламентские выборы в четырех одномандатных округах: округе №17, Ниспоренский район, где был избран Влад Плахотнюк, округе №33, где победил Андрей Настасе, округе №48, где победил Виорел Мельник, и в округе №50, Западная Европа, где победу одержала Майя Санду.