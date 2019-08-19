Владимир Цуркан избран новым председателем Конституционного суда

Сегодня, 19 августа, судьи Конституционного суда большинством голосов избрали председателем КС Владимира Цуркана.

Владимир Цуркан - генерал-майор полиции, бывший министр внутренних дел. С 2014 - депутат парламента от ПСРМ. Напомним, новый состав Конституционного суда утвердили в конце прошлой неделе. Помимо Владимира Цуркана и Любовь Шовы в КС были назначены Эдуард Абабей, Сергей Цуркан, Николай Рошка и Домника Маноле.

Исполнять обязанности председателя КС в его отсутствие будет судья Люба Шова.

Новые судьи, назначенные в Конституционный суд, 16 августа приняли присягу на пленарном заседании законодательного форума. Парламент назначил Владимира Цуркана и Домнику Маноле судьями Конституционного суда, правительство - Любу Шова и Николае Рошку, а Высший совет магистратуры - Сергея Цуркана и Эдуарда Абабия.

Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шесть лет. Два судьи назначаются парламентом, два - правительством, а два - Высшим советом магистратуры.