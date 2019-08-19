Угнал автомобиль у соседа: в Кишиневе задержали 23-летнего парня

Полиция задержала 23-летний жителя столицы, подозреваемого в угоне автомобиля.

Инцидент произошел утром 4 августа. 44-летний мужчина, сообщил, что его автомобиль, который был припаркован во дворе жилого дома по улице М. Садовяну, угнали. Владелец рассказал правоохранительным органам, что сначала он заметил, что из дома исчезли ключи от автомобиля, затем он вышел во двор, и обнажужил, что машину угнали. Нанесенный ущерб составил 100 000 леев.

Угнанный автомобиль был найден в Вадул-луй-Водэ. Позже полиция выявила злоумышленника, совершившего преступление. 17 августа подозреваемого задержали и доставили в инспекторат полиции.

Молодой человек признал свою вину и рассказал правоохранителям, что является соседом потерпевшего. Ночью он проник в дом через открытое окно, откуда украл ключи от автомобиля, а после чего угнал машину.

Мужчина оказался ранее судим за совершение нескольких преступлений. Ему грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от одного года до трех лет.