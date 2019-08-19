Полиция задержала 23-летний жителя столицы, подозреваемого в угоне автомобиля.
Инцидент произошел утром 4 августа. 44-летний мужчина, сообщил, что его автомобиль, который был припаркован во дворе жилого дома по улице М. Садовяну, угнали. Владелец рассказал правоохранительным органам, что сначала он заметил, что из дома исчезли ключи от автомобиля, затем он вышел во двор, и обнажужил, что машину угнали. Нанесенный ущерб составил 100 000 леев.
Угнанный автомобиль был найден в Вадул-луй-Водэ. Позже полиция выявила злоумышленника, совершившего преступление. 17 августа подозреваемого задержали и доставили в инспекторат полиции.
Молодой человек признал свою вину и рассказал правоохранителям, что является соседом потерпевшего. Ночью он проник в дом через открытое окно, откуда украл ключи от автомобиля, а после чего угнал машину.
Мужчина оказался ранее судим за совершение нескольких преступлений. Ему грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от одного года до трех лет.
Комментарии
- За выходные на дорогах страны произошло 28 ДТП: один человек погиб, 35 пострадали
- В Молдове раскрыли схему по нелегальной миграции
- Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу
- Таможенники изъяли контрабанду спортивной обуви на миллион леев
- Туристический автобус врезался в столб в Москве: за рулем находился гражданин Молдовы
- На столичной улице Василе Александри были найдены человеческие останки
- Бизнесмен Юрий Лункашу найден застреленным в голову
- Трагедия в селе Александрены: двое детей погибли, упав в канализацию
- Пьяный водитель спровоцировал цепную аварию на Чеканах
- Труп мужчины обнаружен на берегу озера в Данченах
- В Молдову возвращается 35-градусная жара: синоптики объявили "желтый" код
- За выходные на дорогах страны произошло 28 ДТП: один человек погиб, 35 пострадали
- В Молдове раскрыли схему по нелегальной миграции
- Внимание, родители: новомодные "слаймы" опасны для здоровья детей
- В сети показали видео природной катастрофы в Азовском море
- Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу
- Восемь продуктов для быстрой очистки и восстановления печени
- На столичной улице Василе Александри были найдены человеческие останки
- В Великобритании назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
- В России подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с собой
- Под Одессой произошло жуткое ДТП - много жертв
- Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
- Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Массовое отравление на свадьбе в Кишиневе: Невеста обвиняет в случившемся администрацию ресторана
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
|Banca Nationala a Moldovei