На фестивале в Гагаузии представили 150 ковров ручной работы

150 ковров ручной работы представили на фестивале в Гагаузии. Село Гайдар в районе Чадыр-Лунга на день превратилось в музей под открытым небом. Привезли на фестиваль и ковры, которым более 100 лет. Самый старый из них был изготовлен в 1860 году.

Представители национальных меньшинств обустроили каждый свое подворье.

"В эти ковры мы вложили всю душу. Они напоминают нам о нашем детстве. На юге, например, росли маки и цикорий, которые вы видите там. Часто использовали и такие геометрические узоры."

На фестиваль съехались гости из разных стран. Были посетители из Испании, Франции и Соединенных Штатов Америки. Они говорят, что остались под большим впечатлением от мероприятия.

"Фантастика! Мы здесь впервые. Мы увидели много традиционных ковров, а одна женщина показала мне как изготавливают кушаки. Это очень интересно. Мне даже было немного жаль, что я так не умею. Это что-то словно другой мир."

"Я увидел много национальных блюд и различных ковров. Это очень нужное мероприятие."

Посетила фестиваль и башкан Гагаузии Ирина Влах.

Среди гостей фестиваля была и вице-председатель парламента Моника Бабук.

"Я восхищена тем, что делают эти замечательные люди. Я встретила здесь прекрасного человека, учителя Нину Капсамун, которая стоит рядом со мной. Молдаванка, которая 47 лет назад вышла замуж в этом селе, которая воспитывает детей и передает им традиции гагаузского фольклора, выучила язык, а также традиции молдавского фольклора."