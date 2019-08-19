Врачи рассказали, сколько стаканов яблочного сока можно пить в неделю

Врачи советуют пить свежевыжатый яблочный сок через трубочку и не более трёх стаканов в неделю. Всё из-за повышенного содержания органических кислот в этом напитке.

— Сок может резко повысить уровень глюкозы в крови, поэтому лучше его пить в первой половине дня, — передаёт АГН "Москва" слова диетолога Антонины Стародубовой.

Яблочный сок лучше не употреблять на голодный желудок. Высокая кислотность может оказать раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, кислоты могут негативно влиять на эмаль зубов, поэтому специалисты и рекомендуют пить сок через трубочку, пишет life.

В целом свежевыжатый яблочный сок улучшает общее состояние организма, обмен веществ, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А вот в пакетированных соках не так много полезных элементов, к тому же в них содержится много сахара. Поэтому при частом употребление таких напитков повышается риск ожирения и развития сахарного диабета.