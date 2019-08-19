Бросил дом и работу ради любимой жены: повар из Мексики готовит самые вкусные начо и тако в кишиневском ресторане

Бросил дом в Мексике и работу в Соединенных Штатах и переехал в Молдову к любимой жене. Теперь повар Эдди Гаона работает в мексиканском ресторане в столице. Он готовит для клиентов самые вкусные начо и тако.

"Я никому не сказал, что еду сюда, купил билет на самолет и прилетел. В США у меня действительно была хорошая работа, я был менеджером ресторана, но я все бросил ради моей жены", - сказал повар из Мексики Эдди Гаона.

А жена Эдди Олеся во всем ему помогает.

"Сейчас мы стараемся сделать так, чтобы настоящая мексиканская еда стала как можно известнее. И чтобы этот ресторан достиг самого высокого уровня", - сказала супруга Эдди Олеся Чуботару.

Устроившись на работу в ресторан, Эдди сразу же внес в меню несколько новых блюд.

"Я сказал, что хочу здесь работать, сделать что-нибудь здесь, в Молдове, для молдаван, чтобы они больше узнали о мексиканской кухне", - сказал Эдди Гаона.

Мексиканская еда, приготовленная Эдди, пришлась по душе жителям и гостям столицы. Есть у повара свои особые рецепты.

"Это мясо мариновалось в течение дня, мы использовали 15 ингредиентов, помимо ананаса. Это традиционный мексиканский рецепт", - Эдди Гаона.

У него уже появились свои постоянные клиенты.