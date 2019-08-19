В сети показали видео природной катастрофы в Азовском море

В курортном городе Геническ Херсонской области зафиксировано нашествие медуз в море.

Об этом сообщается в Telegram-канале "ХС.Харьков". "Тем временем в Геническе. Море превратилось в суп с галушками", - прокомментировали в сети ситуацию.

Отметим, что в последнее время из-за высокой солености воды медузы буквально заполонили акваторию моря, испортив отдых отдыхающим, пишет УНИАН.



