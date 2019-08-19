Внимание, родители: новомодные "слаймы" опасны для здоровья детей

Небезопасные игрушки. Специалисты утверждают, что новомодные "слаймы", в народе их называют лизунами, опасны для здоровья детей, поэтому их необходимо отозвать с рынков страны. Согласно докладу, представленному Европейской комиссией, в состав этих лизунов входит бор - опасный химический элемент. Врачи говорят, что он может спровоцировать различные болезни.

"В первую очередь - это химический ожог полости рта, пищевода и желудка. Что приводит к рубцовому изменению слизистой пищевода, с последующим сужением, вплоть до полной непроходимости. То есть ребенок не может есть, пища не проходит по пищеводу в желудок", - сказал завотделением Института матери и ребенка Михаил Мальцев.

Однако немногие родители знают об опасности этих лизунов. К тому же, ни на одной упаковке не указан состав игрушки.

"Здесь нет компонентов, входящих в состав игрушки. Нет предупреждения касательно возраста, нет символа европейского соответствия в виде больших букв СE, ничего нет. Такие игрушки - бомба замедленного действия", - сказал специалист Агентства по защите прав потребителей Николай Оларашу.

Стоят такие лизуны около 20 леев, совсем недорого. А вот за лечение, в случае чего, родителям придется заплатить сотни леев, говорят специалисты.

"Есть специфический запах химии, который мы чувствуем, а его не должно быть в принципе. Это знак того, что эти игрушки покупать нельзя. Если же вам их кто-то подарил - избавьтесь от них сразу же, и не допускайте чтобы дети с ними играли."

Между тем, продавцы игрушек даже не подозревают о том, что их товар может нанести вред здоровью малышей.

- Вы знаете, что эти игрушки запрещены?

- Нет, не знаю.

Не знают об этом и покупатели.

"Если честно, мы ничего такого не слышали. Но дочки уже взрослые и они знают, что в рот ничего нельзя брать. А значит для них они не опасны."

Чтобы запретить игрушки в продаже, Агентство по защите прав потребителей должно зарегистрировать хотя бы одну жалобу на этот товар. Пока же подобных заявлений не поступало. Между тем, в Европе эти игрушки уже запрещены.