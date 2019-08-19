В Молдове раскрыли схему по нелегальной миграции

Сотрудники Антитеррористического центра СИБ совместно с Пограничной полицией и прокуратурой Кишинева раскрыли преступную схему по нелегальной миграции граждан из Молдовы в страны Европейского союза.

Преступную группировку возглавляли два гражданина Молдовы, один из которых – бывший пограничник. Злоумышленники переправляли иностранных граждан через Молдову в Румынию, предоставляя им поддельные документы. За свои "услуги" они получили по 2 000 евро за каждого мигранта.

В ходе следственных действий, в непосредственной близости от приграничных районов, а именно в Унгенском и Рышканском районах, были задержаны организаторы преступной схемы и несколько иностранных граждан от 20 до 35 лет, уроженцы Бангладеша и Узбекистана, которые планировали незаконно попасть в ЕС.

Злоумышленников задержали на 72 часа. Ведется следствие.