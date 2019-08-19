За выходные на дорогах страны произошло 28 ДТП: один человек погиб, 35 пострадали

За выходные сотрудники Национального инспектората патрулирования задокументировали 1600 нарушений правил дорожного движения. Всего за указанный период на дорогах страны произошло 28 ДТП, в которых один человек погиб и 35 человек получили травмы.

По данным НИП, за выходные инспекторы остановили 704 водителя, превысивших скорость, а 53 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также 74 водителя не пристегнули ремень безопасности, еще 32 человека управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

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