В Молдову возвращается 35-градусная жара: синоптики объявили "желтый" код

Государственная гидрометеорологическая служба объявили "желтый" код метеоопасности в связи с жаркой погодой.

По данным синоптиков, в период с 20 по 26 августа на большей части территории республики ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-35°C.

В таких погодных условиях врачи рекомендуют избегать воздействия солнца в жаркие часы, пить достаточно воды и соблюдать соответствующий пищевой режим.