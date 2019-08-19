Майя Санду раскритиковала назначение представителя Партии социалистов главой Конституционного суда

Майя Санду считает, что избрание председателем Конституционного суда Владимира Цуркана прошло в сомнительных условиях и оставляет за собой право на ответные действия. Об этом премьер-министр написала на своем Facebook.

"Назначение представителя Партии социалистов председателем Конституционного суда является грубым действием, которое еще больше подрывает доверие к единственному учреждению конституционной юрисдикции в стране. У нас есть обоснованные сомнения относительно процедуры голосования, в связи с этим я прошу каждого судью публично объявить, за кого он проголосовал. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право действовать соответствующим образом. Мы не можем допустить, чтобы процесс деолигархизации государства, направленный против режима Плахотнюка, закончился захватом этого ключевого института другой политической силой, какой бы она ни была", - написала Майя Санду на своей странице в социальных сетях.