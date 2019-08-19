В шаге от трагедии: Спасателям удалось спасти тонущего ребенка в Вадул-луй-Водэ

На пляже в Вадул-луй-Водэ спасателям удалось спасти тонущую 8-летнюю девочку.

По предварительным данным, ребенок отдыхал на пляже вместе с родителями. В какой-то момент девочка осталась без присмотра и вошла в воду.

Тонущего ребенка заметили отдыхающие, которые начали кричать и звать на помощь спасателей.

К счастью, девочку удалось спасти.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.