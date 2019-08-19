"Чуть ли не война была": названа причина, по которой подросток в России зарубил топором всю свою семью

Родственница подростка, убившего свою семью в Ульяновской области РФ, Наталия Ширманова назвала возможную причину трагедии.

Женщина рассказала, что семья планировала уехать на свадьбу к тете, однако детей не пригласили. Подросток должен был остаться дома вместе с двоюродной сестрой Дашей и ухаживать за четырехлетними близняшками, передает РИА Новости.

Ширманова отметила, что категорический запрет на поездку мог спровоцировать агрессию школьника.

"Я думаю, что причиной послужило это. Потому что тут чуть ли не война была из-за этой свадьбы", — заявила женщина в комментарии росТВ.

Как сообщалось ранее, в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области РФ были найдены тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Позже возле вышки сотовой связи неподалеку от села обнаружили тело родственника погибших — 16-летнего подростка. По предварительным данным, он убил членов своей семьи топором, после чего покончил с собой.





