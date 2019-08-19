Муравский прокомментировал позицию Майи Санду, которая недовольна назначением Владимира Цуркана на пост председателя КС

Экс-министр экономики Александр Муравский прокомментировал на своей странице в Facebook позицию премьер-министра Майи Санду, которая считает, что избрание председателем Конституционного суда Владимира Цуркана прошло в сомнительных условиях и оставляет за собой право на ответные действия.

"Всё стандартно: "А Баба-яга против".

Но в заметке меня больше привлёк видео фрагмент из конкурса, где премьер-министр устраивает своего рода экзамен по английскому языку кандидату Л.Шова. Говорят, что экзаменуемая стала предметом насмешек по этому поводу из-за её специфического английского.

У меня несколько другие выводы по поводу этого ролика.

1. Премьер-министр показала, что с голоду не умрёт, так как сможет устроиться переводчиком.

2. Конкурс был не справедлив, так как никто из других экзаменаторов не продемонстрировал свои знания в области английского. А ведь они должны иметь право экзаменовать, только если по всем параметрам выше испытуемой.

3. Работа судьи Конституционного суда предполагает периоды высокого нервного напряжения и больших психологических и физических нагрузок. Даже больше, чем у шахматиста. А испытуемые не проходили психологический тест, не бегали кросс и не сдавали экзамен по стрельбе. Это большое упущение.

Поэтому я полностью поддерживаю позицию премьера:

Более того, я против всех назначений. Предлагаю начать всё с начала и первое испытание - спарринг бой кандидатов с ведущими политиками. Причём без перчаток и без правил", - написал Александр Муравский.