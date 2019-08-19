Стал отцом в 76 лет: в Кицканах пожилой мужчина сам воспитывает трехлетнюю дочь

Стал отцом в 76 лет и теперь сам воспитывает дочь. Георгий Парфени говорит, что мать девочки, которая моложе его в два раза, ушла от них спустя год после рождения дочери.

Анастасия - так зовут девочку, живет с отцом в Кицканах. У них есть небольшое хозяйство - несколько коз и корова. Живет семья на пенсию Георгия, которая составляет всего 600 леев.

"Я сам стираю её вещи, купаю её, покупаю в магазине то, что могу позволить на пенсию", - рассказал Георгий Парфени.

И хотя живет семья очень скромно, Георгий все же хочет оставить после себя наследство дочери - сейчас он строит дом из материалов, которые собирает в селе.

"Здесь хочу сделать пол с подогревом, каждый блок известняка установил сам. Эту стенку подарила соседка", - сказал житель села Кицканы Георгий Парфени.

Сейчас малышка временно живет у родственников Георгия в Каушанах.

Анастасия - третий ребенок Георгия Парфени. Мужчина говорит, что двое старших сыновей отвернулись от него после рождения девочки.

"Они не приняли ее. На седьмом месяце беременности предлагали сделать аборт, я запретил. Никогда бы этого не сделал. Я очень люблю эту девочку, а они хотят, чтобы я выгнал ее из дома", - сказал Георгий Парфени.

Георгий говорит, что не представляет жизни без дочери. И надеется лишь на одно, что она проживет достойную жизнь.

Смотри, какая красивая девочка, какие брови, словно куколка. Словно куколка, смотри, какая девочка, Настюша.