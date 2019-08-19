Известный препарат от гипертонии может провоцировать развитие онкологии. К такому выводу пришли датские ученые.
До недавнего времени препарат "Атаканд Плюс" никак не связывали с онкологией — обычное гипотензивное, мочегонное средство, действующие вещества кандесартан + гидрохлоротиазид. Однако два исследования, проведенных датскими специалистами с использованием данных Датского национального регистра рака, показали связь между приемом гидрохлоротиазида и повышенным риском развития немеланомного рака кожи — базальноклеточной карциномы и плоскоклеточной карциномы. При увеличении суммарной (накопленной) дозы гидрохлоротиазида риск возрастает, передает Вести.ru.
Исследователи считают, что виновато фотосенсибилизирующее действие гидрохлоротиазида. Поэтому людям, принимающим "Атаканд Плюс", рекомендовано меньше бывать на солнце, наблюдать за кожей и при первых подозрениях на новообразования или изменения существующих образований обращаться к врачу.
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