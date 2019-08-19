На молдо-украинской границе произошла стрельба

Стрельба на молдо-украинской границе. Инцидент произошел на КПП в селе Крива Бричанского района. Пограничники попросили остановиться четверых мужчин, которые пересекали КПП.

У них были с собой черные пакеты. Мужчины на требование полицейских не отреагировали, тогда они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

В пакетах обнаружили более четырех с половиной тысяч пачек сигарет. Они предназначались для продажи на молдавских рынках. Теперь за контрабанду сигарет всем четверым грозит до семи с половиной тысяч леев штрафа.