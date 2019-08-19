Нэстасе запретил полицейским останавливать машины без причины

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе запретил полицейским останавливать машины без причины. В пресс-релизе ведомства также отмечается, что патрульным нельзя стоять за кустами и деревьями.

Кроме того, в случае остановки транспорта, полицейский должен представиться и сообщить причину остановки. В чем заключается необходимость нового приказа - непонятно, поскольку подобный документ уже был подписан бывшим министром внутренних дел Александром Жизданом в 2017 году.

В пресс-службе МВД заявили, что речь не о новых правилах, а о подтверждении старых.