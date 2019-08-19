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Эмбрион в эмбрионе: 17 лет девушка жила с "близнецом" внутри себя
// фото: Kumar, et al (BMJ Case Reports)
16:46, 19 Aug 2019
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В течение почти двух десятилетий молодая женщина из Индии жила с одним из самых редких и необычных медицинских состояний. В животе пациентки находился мешок, содержащий её "близнеца". У последнего имелись волосы, зубы и даже позвоночник. Что удивительно, сама девушка о нём не подозревала.

Такое состояние известно как утробный плод в плоде. Речь идёт об аномалии, при которой внутри организма одного плода имеется масса тканей, напоминающая плод, передает Вести.ru.

Считается, что такая аномалия возникает на раннем этапе монозиготной беременности близнецами. В это время оба плода имеют общую плаценту, и один из них "оборачивает" собой другого.

В итоге завёрнутый внутрь эмбрион становится "паразитом". При этом у него не развиваются мозг и нервная система, и он способен выжить только за счёт жизнеспособного близнеца.

Впрочем, есть и другая гипотеза, объясняющая эту аномалию. Согласно ей, второй плод на самом деле является тератомой – сложной опухолью, в которой могут присутствовать волосы, зубы, мышечная ткань, костная ткань, реже более сложные органы, скажем, глаз.

Обычно такое состояние заканчивается у женщины выкидышем. Причина заключается в недостаточном питании "основного" эмбриона.

Если же ребёнок всё-таки рождается на свет, то состояние под названием утробный плод в плоде обнаруживается вскоре после рождения или в раннем детстве.

Как отмечают медики, ранее было известно только о семи других зарегистрированных случаях взрослых людей, которые долгое время прожили с эмбриональным близнецом. Все они были мужчинами.

Теперь же медики из Всеиндийского института медицинских наук описали первый подобный случай, выявленный у молодой 17-летней девушки.

Впервые родители пациентки заметили неладное за пять лет до обращения к специалистам. В животе их дочки имелась твёрдая бесформенная шишка. В течение последующих пяти лет она постепенно увеличивалась в размерах и периодически причиняла боль своей хозяйке.

Когда 17-летняя девушка обратилась к медикам, она уже не могла нормально питаться.

При первоначальном медицинском осмотре специалисты заподозрили у пациентки опухоль. В каком-то смысле именно так оно и было.

Но когда же они провели сканирование шишки, то обнаружили отложения кальция в форме позвонков, рёбер и длинных костей. Тайна была раскрыта: медики столкнулись с редчайшим случаем утробного плода в плоде.

Спустя время врачи удалили опухоль-паразита, которая состояла из волосков, зрелых костей и других частей тела, в том числе зубов и структур, напоминающих зачатки конечностей.

Из всех описанных прежде случаев, этот "паразит" является самым большим.

После операции пациентка быстро пошла на поправку, и два года спустя она чувствует себя хорошо.

К сожалению, медики не смогли удалить все клеточные следы "близнеца". По этой причине существует небольшой шанс того, что некоторые из этих клеток могут "выйти из-под контроля" и привести к появлению рака.

Чтобы уменьшить этот риск, медики будут ежегодно проводить осмотр девушки.

Интересный случай был описан в статье, опубликованной в издании BMJ Case Reports.




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