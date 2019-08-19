Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет

В четырнадцати американских штатах зафиксировано почти 94 случая неизвестного заболевания, причиной которого могло стать употребление электронных сигарет. Некоторых пострадавших даже доставили в отделение интенсивной терапии, кому-то вовсе потребовалась искусственная вентиляция легких.

О данном инциденте сообщает The Washington Post. Случаи заболевания зафиксированы в пяти штатах — Калифорния, Индиана, Иллинойс, Миннесота, а также Висконсин. У пострадавших, доставленных в больницу, наблюдаются такие симптомы, как трудности с дыханием, боль в груди, учащенное сердцебиение, жар, кашель, передает Вести.ru.

Известно, что перед тем, как у людей возникло ухудшение самочувствия, они курили электронные сигареты. Врачи полагают, что данный инцидент — еще одна причина усомниться в так называемой безопасности вейпинга.

Ученые полагают, что причиной случившегося могло стать новое, пока неизвестное медицине заболевание легких. В больницы уже направлена информация о сопутствующих симптомах данного недуга. Не исключено, что количество пострадавших может увеличиться.