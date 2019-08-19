В Кишиневе мужчина сначала втерся в доверие к женщине, а потом ограбил ее: Полиция разыскивает подозреваемого

Следователи Инспектората полиции сектора Ботаника разыскивают мужчину, подозреваемого в ограблении.

17 августа в полицию обратилась 34-летняя жительница столицы, которая сообщила, что стала жертвой ограбления. Женщина рассказала, что инцидент произошел на улице Минск, когда она возвращалась домой. Неизвестный мужчина подошёл к ней, после чего между ними завязался разговор. Молодой человек предложил провести даму домой, от чего она не отказалась. По дороге домой мужчина напал на жертву и отобрал сумку, в которой находились деньги, документы и мобильный телефон, после чего преступник скрылся в неизвестном направлении. Общий ущерб составил 8 500 леев.

По факту грабежа было открыто уголовное дело. Злоумышленнику грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Граждан, которые узнали мужчину на фото, просят сообщить об этом в полицию по номеру 069515483. Конфиденциальность источников гарантируется.