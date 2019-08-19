Актер Дуэйн Джонсон тайно женился

Голливудский актер Дуэйн Скала Джонсон тайно женился на своей возлюбленной. Фото в свадебных нарядах он опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимках 47-летний актер запечатлен со своей женой певицей Лорен Хашиан. Джонсон выбрал для свадьбы белые брюки и легкую белую рубашку, украшенную гирляндами из листьев и цветов, передает Корреспондент.

Невеста выбрала платье с глубоким декольте и небольшим шлейфом, украшенным кружевом.

На одном снимке счастливая пара улыбается, а Хашиан подняла высоко над головой свадебный букет. На втором фото пара нежно целуется на фоне заката. Актер немного наклонил жену назад, а та кокетливо приподняла одну ногу.

Джонсон сообщил, что церемония прошла 18 августа на Гавайях. Звездная свадьба должна была состояться еще весной, но церемонию перенесли из-за беременности певицы.



Фото: nstagram.com/therock