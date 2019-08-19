Яблочный спас: традиции и запреты на праздник

Православные христиане 19 августа отмечают Яблочный Спас. Он является вторым из трех спасов и отмечается спустя пять дней после первого Медового или Маковея.

В этот день верующие идут в храм и освящают там яблоки, а также мед, ржаные и пшеничные колосья, пишет Корреспондент.

Этот христианский праздник имеет также языческие корни. Древние славяне в этот день отмечали праздник урожая.

Помимо этого, день знаменовал собой преображение природы - завершение лета и приближение осени.

С этого дня официально разрешалось употреблять в пищу яблоки, а также другие плоды нового урожая.

Что касается церковной традиции, то это день Преображения Господня. Согласно легендам, в этот день Иисус с тремя своими учениками отправился на гору Фавор для прочтения молитв и во время этого преобразился. Он предстал перед своими учениками в белоснежной одежде с лицом, освещенным божественным светом.

Также перед Христом появились ветхозаветные пророки Моисей и Илья. Эта сцена описана в Евангелие от Матфея. В итоге Иисус принялся беседовать с пророками.

Традиции праздника

С этого дня верующим разрешено употреблять в пищу яблоки. Их можно предварительно освятить в храме.

В этот день по традиции готовят выпечку с яблоками. Это могут быть пироги, рулеты, булочки, штрудели и другое.

Запреты на Яблочный Спас

Запрещается в этот день работать по дому, и в частности - шить. Существует даже поговорка на этот счет: "Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет".

Нельзя употреблять в пищу мясные, молочные продукты, а также яйца. Не разрешается также выпивать алкогольные напитки.