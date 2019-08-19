Правительство решило продолжить программу "Хорошие дороги для Молдовы", но сократить бюджет почти втрое

Программу "Хорошие дороги для Молдовы" намерены продолжить. Однако правительство решило сократить почти втрое ее бюджет. Таким образом на ремонт дорог вместо миллиарда 700 миллионов леев выделят всего 650 миллионов леев. Об этом сообщила Госадминистрация дорог.

"Транш в 650 миллионов пересчитали и распределили с учетом численности населения. Работы пройдут в населенных пунктах, которые были охвачены в недостаточной мере в соответствии с числом местных жителей", - сказал глава Госадминистрации дорог Георгий Курмей.

Власти говорят, что теперь подрядчикам придется учитывать каждый бан при составлении сметы.

"Эту разницу должно разъяснить Министерство финансов, они должны проинформировать обо всем администрации и подрядчиков, чтобы затем не пришлось останавливать работы с учетом новых сумм", - Георгий Курмей.

Между тем, эксперт Конгресса местных властей Александр Морков говорит, что центральные власти не учли пожелания мэров населенных пунктов, и решение о том, какие именно дороги будут отремонтированы в рамках проекта, они приняли сами.

"Мы считаем неверным такой способ распределения финансовых средств на ремонт и содержание дорог. Деньги должны были передать в местные администрации, и они уже сами должны были решать какие участки дорог следует ремонтировать", - сказал эксперт Конгресса местных властей Молдовы Александр Морков.

Программу "Хорошие дороги для Молдовы" запустило правительство Павла Филипа по инициативе бывшего председателя ДПМ Влада Плахотнюка. В прошлом году в рамках проекта отремонтировали 1600 километров дорог, а инвестиции превысили миллиард 600 миллионов леев.