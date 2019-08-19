Умер основатель JYSK

Датский бизнесмен, основатель JYSK Ларс Ларсен умер в понедельник, 19 августа на 72 году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает Экономическая правда.

"Сегодня утром, 19 августа, Ларс Ларсен – или "Tradesman", как его называли коллеги, - мирно скончался в своем доме близ Силькеборга, Дания, в окружении своей семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Ларсена остались жена Кристина, двое детей и четыре внука, передает Корреспондент.

Как основатель JYSK, Ларсен был лицом компании до июня 2019 года, когда после диагноза рака печени он передал пост главы Lars Larsen Group своему сыну Джейкобу Брунсборгу.

Работа над дальнейшим развитием JYSK будет продолжаться, как это было до сих пор, под руководством Яна Бо, CEO и президента компании.

По словам Яна Бо, прежде чем отказаться от должности председателя, Ларсен участвовал в объединении двух независимых подразделений в JYSK Group в один.

"Я продолжаю концентрировать свою энергию на этом очень важном задании, чтобы в течение нескольких лет мы имели единый и еще более сильнее JYSK, который в стиле Ларса Ларсена в дальнейшем будет предоставлять отличные предложения для наших покупателей", - сказал он.

С момента расширения бизнеса из Дании в Германию в 1984 году, группа JYSK была разделена на две организации: JYSK Nordic, которая работает в 20 странах и Dänisches bettenlager, которая осуществляет деятельность в семи странах. Остальные 25 стран является частью франчайзинговой концепции JYSK.