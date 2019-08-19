Датский бизнесмен, основатель JYSK Ларс Ларсен умер в понедельник, 19 августа на 72 году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает Экономическая правда.
"Сегодня утром, 19 августа, Ларс Ларсен – или "Tradesman", как его называли коллеги, - мирно скончался в своем доме близ Силькеборга, Дания, в окружении своей семьи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у Ларсена остались жена Кристина, двое детей и четыре внука, передает Корреспондент.
Как основатель JYSK, Ларсен был лицом компании до июня 2019 года, когда после диагноза рака печени он передал пост главы Lars Larsen Group своему сыну Джейкобу Брунсборгу.
Работа над дальнейшим развитием JYSK будет продолжаться, как это было до сих пор, под руководством Яна Бо, CEO и президента компании.
По словам Яна Бо, прежде чем отказаться от должности председателя, Ларсен участвовал в объединении двух независимых подразделений в JYSK Group в один.
"Я продолжаю концентрировать свою энергию на этом очень важном задании, чтобы в течение нескольких лет мы имели единый и еще более сильнее JYSK, который в стиле Ларса Ларсена в дальнейшем будет предоставлять отличные предложения для наших покупателей", - сказал он.
С момента расширения бизнеса из Дании в Германию в 1984 году, группа JYSK была разделена на две организации: JYSK Nordic, которая работает в 20 странах и Dänisches bettenlager, которая осуществляет деятельность в семи странах. Остальные 25 стран является частью франчайзинговой концепции JYSK.
Комментарии
- В Турции автобус врезался в грузовик: 37 пострадавших
- Трагический пожар в одесском отеле: версия об убийстве не подтвердилась
- В Буковеле оборвался трос на аттракционе, пострадали два человека
- В Уганде взорвался бензовоз, не менее десяти жертв
- Из-за пожаров на Канарах эвакуировали жителей 40 населенных пунктов
- ИГИЛ взяла ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле
- В Одессе 18 августа объявлено днем траура в связи с гибелью людей в гостинице "Токио Стар"
- Теракт в Кабуле: число жертв возросло до 63
- В Кабуле на свадьбе прогремел взрыв
- Во Франции посетитель ресторана застрелил официанта из-за сэндвича
- Пожар в Одессе: трое людей находятся в тяжелом состоянии
- Умер основатель JYSK
- Правительство решило продолжить программу "Хорошие дороги для Молдовы", но сократить бюджет почти втрое
- Яблочный спас: традиции и запреты на праздник
- Актер Дуэйн Джонсон тайно женился
- Внимание, родители: новомодные "слаймы" опасны для здоровья детей
- В Молдову возвращается 35-градусная жара: синоптики объявили "желтый" код
- В сети показали видео природной катастрофы в Азовском море
- За выходные на дорогах страны произошло 28 ДТП: один человек погиб, 35 пострадали
- В Молдове раскрыли схему по нелегальной миграции
- Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
- Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни
- Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Массовое отравление на свадьбе в Кишиневе: Невеста обвиняет в случившемся администрацию ресторана
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
|Banca Nationala a Moldovei