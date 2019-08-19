Пожар в Одессе: трое людей находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при пожаре в ночь на 17 августа в одесском отеле Токио Стар, на сегодняшний день остаются в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге в понедельник, 19 августа, заявила первый заместитель директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко, сообщает УНИАН.

По ее словам, изначально в больницы с места пожара было доставлено 10 человек. В частности, два человека - Одесский областной медицинский центр, семеро - в ожоговый центр городской клинической больницы №10; также в горбольницу №5 доставили гражданина Литвы, который от госпитализации отказался, передает Корреспондент.

На данный момент, в больнице №10 остаются пять пациентов, из которых четверо - в реанимации. В то же время, по состоянию на утро 19 августа, два человека из состояния тяжелого "перешли" в состояние средней тяжести и, как предполагается, будут переведены в общее отделение.

В медцентре – два человека, один из которых находится в ожоговой реанимации, а другой - в отделении.

"В настоящее время всех пациентов удалось стабилизировать, угрозы жизни на сегодняшний день нет. Даже у тех пациентов, которые остаются в тяжелом состоянии, намечается положительная динамика", - заявила Гончаренко.

Как утверждает чиновница, все пациенты обеспечены медикаменты в рамках городской программы здоровья, предполагающей финансирование лечения всех пациентов, поступающих в больницы ургентно. Она также отметила, что с пострадавшими работали четыре психолога.

Тем временем в полиции сообщили возраст шести идентифицированных жертв пожара.

Двое из них – жители Одесской области (парень 2002 г.р. и девушка 2001 г.р.), двое – киевляне (мужчина 1995 г.р. и женщина 1996 г.р.), 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли девять человек и десять пострадали.