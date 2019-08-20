Астрологи дали подробный гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков Зодиака. По их словам, в эти сутки может быть нелегко перестроиться на практический лад, есть риск поспешить и упустить из виду важные детали.
ОВЕН
День обеспечит Овнам базовую психологическую гармонию, но в отдельные моменты портить дело может их импульсивность, вспыльчивость или неуживчивость. Многие Овны будут склонны любой ценой удерживать свою свободу и потакать своим привычкам, в то время как ситуация уже требует от них нового, более ответственного и практичного поведения. Звезды советуют подумать о своем здоровье и работоспособности, передает Униан.
ТЕЛЕЦ
В этот день Тельцам лучше жить моментом и не строить обширных планов. Не стоит поддаваться случайным соблазнам: тому, что по инерции представляется вам ценным, красивым или комфортным, вскоре найдется более удачная замена. Рекомендуется отложить долгосрочные начинания, дать себе время на обдумывание покупки или сделки, повременить со сменой имиджа, дома, творческой концепции, деловой и любовной тактики.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы склонны быть членами команды, при этом жизнь способна сократить прежнюю широту их возможностей и направить поток их энтузиазма в более узкое конкретное русло. Вместо того, чтобы интенсивно сотрудничать со всем миром или участвовать в массовых социальных событиях, на практике многие Близнецы будут вынуждены обратить внимание на нужды семьи, здоровье или узкий круг служебных проблем.
РАК
Ракам имеет смысл сделать короткий целевой бросок в конкретном направлении. Даже самым энергичным Ракам может не хватить дыхания на долгую дистанцию, зато расторопность и целеустремленность на коротком участке пути способна дать неплохой результат. Возможно, вы успеете заработать деньги, заявить о себе нужным людям, или добудете другой бонус, который вознаградит вас за проявленный энтузиазм.
ЛЕВ
Львам стоит пользоваться минутой удачи, особенно в тех сферах, где все зависит от их персональных талантов и личного обаяния. Важно успеть довести до конца намеченные планы, пока вас не забыли и аура вашей харизмы еще ярка. Пора закрепить успехи в любви, спорте, бизнесе. Новые дела начинать не рекомендуется: велика вероятность ошибиться в расчетах, промахнуться с имиджем или оценкой бюджета.
ДЕВА
20 августа Девы нетерпеливы и не прочь рискнуть, но звезды подсказывают, что для основательных начинаний это не самый удачный момент. Можно дать себе небольшую пробную нагрузку, чтобы понять, в каком направлении и стиле еще нужно над собой поработать. Желательно отложить до завтра инициативы, связанные с любовными отношениями, бизнесом и финансами, повременить с покупкой вещей и выбором личного образа.
ВЕСЫ
Весам стоит откликаться на предложения знакомых людей, для закрепления сотрудничества и взаимной симпатии. Попутно, полезно присмотреться к мелким переменам в чужом поведении, особенно, к практическим нюансам. Тот, кто был хорош на словах и много обещал, может оказаться не самым надежным человеком в деле, и чем раньше вы это обнаружите, тем лучше для вас.
СКОРПИОН
Скорпионам не помешает проявить энергичность, расторопность и исполнительность, но не стоит ждать от себя многого и ставить себе чересчур обширные задачи. Достаточно справиться с парой срочных рядовых дел: мелкие успехи станут отличным заделом на будущее. Имеет смысл удовольствоваться небольшими подвижками и вне работы, например, в лечении болезней, ремонте техники или дрессировке питомцев.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам день позволяет еще раз блеснуть талантами. Звезды намекают, что вскоре придется перейти от пиара к делу, от игры к труду, и советуют готовиться к подтверждению своих заявок в близком будущем. Чем сильнее в вас верят, тем важнее оправдать доверие. Если ваши победы держатся лишь на вдохновении, удаче и природном даре, пора добавить к фарту мастерство, профессионализм, регулярные тренировки.
КОЗЕРОГ
Внимания Козерогов сегодня могут требовать домашние дела, технические нюансы, потенциально опасные процессы. День препятствует выдержке и усидчивости, склоняет к рискованным порывам, перепадам настроения и самочувствия. Возможна раздражительность в связи с бытовыми мелочами и текущими деловыми хлопотами. Не исключены мелкие травмы. Лучше не принимать решений, не начинать дел, не отправляться в путь.
ВОДОЛЕЙ
Этот день дарит Водолеям много прекрасных возможностей для общения, подходит для «наведения мостов» в личной жизни, для собеседований, рекламных и творческих предложений. Сулит успех не только диалог с конкретной персоной, но и коллективное неформальное общение. Хорошо участвовать в многолюдных мероприятиях, посещать выставки, корпоративы. Удачные сутки для переговорщиков, переводчиков, репетиторов.
РЫБЫ
20 августа наиболее комфортно чувствуют себя Рыбы, в характере которых присутствуют элементы экстраверсии. Вам будет проще завоевать внимание или удержать популярность, если вы общительны, артистичны, энергичны, открыты, социально адаптированы, обладаете чувством юмора, предпочитаете яркие краски и любите шумные дискуссии. На ваши траты и решения в эти сутки может сильнее обычного влиять мода, реклама.
Комментарии
- Гороскоп на неделю: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждет успех
- СМИ: В Германии закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
- Всемирный день лени: история и традиции порочного праздника
- Яблочный спас: традиции и запреты на праздник
- Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет
- "Чуть ли не война была": названа причина, по которой подросток в России зарубил топором всю свою семью
- Спящий на надувном матраце итальянец пересек Мессинский пролив
- В сети показали видео природной катастрофы в Азовском море
- Американец нашел в водоеме камеру с записью последних минут жизни ее владельца
- Врачи рассказали, сколько стаканов яблочного сока можно пить в неделю
- Андрей Нэстасе: По факту смерти бизнесмена Юрия Лункашу возбуждено уголовное дело
- Гороскоп на неделю: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждет успех
- Пожар на Канарах: эвакуированы почти 10 тысяч человек
- В Нидерландах открыли крупнейший велопаркинг
- Марина Таубер написала заявление в полицию на депутата ППДП
- Внимание, родители: новомодные "слаймы" опасны для здоровья детей
- В Молдову возвращается 35-градусная жара: синоптики объявили "желтый" код
- В сети показали видео природной катастрофы в Азовском море
- За выходные на дорогах страны произошло 28 ДТП: один человек погиб, 35 пострадали
- В Молдове раскрыли схему по нелегальной миграции
- Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
- Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу
- Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Массовое отравление на свадьбе в Кишиневе: Невеста обвиняет в случившемся администрацию ресторана
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
|Banca Nationala a Moldovei