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На аукционе во Франции лошадь продали за полтора миллиона
// фото: facebook.com/arqanadeauville
10:53, 20 Aug 2019
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Восемнадцатимесячная гнедая была куплена компанией Godolphin, расположенной в Дубае.

Чистокровная английская беговая лошадь была продана на аукционе в городе Довиль на западе Франции за €1,6 млн. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном аукционным домом Arqana.

Восемнадцатимесячная гнедая была куплена компанией Godolphin, расположенной в Дубае. Лошадь происходит от жеребца по имени Дубави, принадлежащего премьер-министру ОАЭ и эмиру Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму, передает Корреспондент.

Потомки этой лошади выставляются на аукцион не первый раз: в 2017 году происходящий от Дубави конь был продан за €1,55 млн.

Ранее в США на аукционе продали автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года.




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