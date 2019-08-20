Избрание председателя Конституционного суда вызывает подозрение в коррупции. А решение о назначении Владимира Цуркана на пост главы КС - было принято извне. Об этом сообщила судья Любовь Шова. По ее словам, она получила сообщение, где ее просили поддержать кандидатуру бывшего депутата-социалиста.
- То, что произошло во время голосования, лишь наводит меня на мысль, что решение было принято заранее. А смс, которые я получила, дают все основания полагать, что оно было принято в другом месте.
- Можете назвать имя человека, который рекомендовал вам голосовать за господина Цуркана?
- Это человек, от которого я такого никак не ожидала.
Вскоре после заявлений Любовь Шовы, министр юстиции написала в соцсетях, что компетентные органы должны немедленно начать расследование и выяснить, были ли предприняты попытки повлиять на судей КС, и если это так, то виновных нужно привлечь к ответственности. А до тех пор, уточнила Олеся Стамате, представленная информация может послужить основанием для отмены результатов выборов председателя КС, во избежание еще одного удара по авторитету этого учреждения.
Напомним, Владимир Цуркан был избран председатель Конституционного суда в понедельник. Его избрали тайным голосованием сроком на три года. А решение о его назначении в КС парламент принял в последний момент, с учетом того, что он даже не участвовал в конкурсе. Заместителем Цуркана была назначена Любовь Шова.
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