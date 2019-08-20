Марина Таубер написала заявление в полицию на депутата ППДП

Депутат партии Шора Марина Таубер снова обратилась в полицию. На этот раз она написала заявление на свою коллегу из ППДП Марию Чобану. Она утверждает, что та позволяет себе необоснованные обвинения в адрес депутатов партии Шора.

Таубер написала в Facebook, что с тех пор, как Чобану стала депутатом, она только и делает, что скандалит и нападает на коллег. Она, больше похожа на злобную собаку властей, выдрессированную лишь громко лаять на оппозицию, отметила депутат партии Шора. В связи с этим Марина Таубер подала жалобу в Генеральный инспекторат полиции. Сама Мария Чобану заявления коллеги из партии Шора пока не прокомментировала.

Напомним, на днях депутат ППДП рекомендовала Таубер прочесть второй отчет Kroll и отправиться в ближайшую тюрьму. "Тебя там ждут", - написала она в Facebook.

Между тем, пресс-секретарь ГИП Мариана Бециву подтвердила для нашего телеканала, что жалоба Таубер была зарегистрирована и находится на рассмотрении, наряду с двумя другими, поданными ранее.

На прошлой неделе Марина Таубер подала заявление в полицию на депутата ACUM Лилиана Карпа. Она потребовала от него публичных извинений после того, как он назвал ее воровкой, потому что ее имя фигурирует в отчете Kroll.

А спустя день Таубер написала жалобу на депутата ПДС Сергея Литвиненко за то, что тот тоже высказывает обвинения в ее адрес, а также партии Шора. Карп и Литвиненко обвинения отвергают, и заявляют, что не намерены ни перед кем извиняться.