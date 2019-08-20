Пожар затронул природный парк Тамадаба, в котором растет эндемик Канарских островов – канарская сосна. Из-за природных пожаров на острове Гран-Канария, входящем в состав Канарских островов, местные власти эвакуировали более 9 тысяч человек. Об этом накануне сообщило BBC News.
По данным местной службы спасения, огнем охвачено уже 10 тысяч гектаров. Пожар, в частности, затронул природный парк Тамадаба, расположенный на северо-западе острова, в котором растет эндемик Канарских островов – канарская сосна, передает Корреспондент.
Пожарные сообщают, что один очаг возгорания удается сдерживать, в то время как другой продолжает бушевать и контроль над ним установить пока не представляется возможным.
Борьбе с огнем препятствуют высокая температура воздуха и ветры. Высота пламени в некоторых районах достигает 60 м. Пожары настолько сильны, что дым от них виден на кадрах, сделанных из околоземного пространства.
По словам представителей местных властей, "особенно важными будут последующие 48 часов". Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни температура на острове должна понизиться.
О жертвах и пострадавших информация не поступает.
В тушении принимают участие сотни пожарных, а также авиационная техника.
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