Андрей Нэстасе: По факту смерти бизнесмена Юрия Лункашу возбуждено уголовное дело

По факту смерти бизнесмена Юрия Лункашу открыли дело по статье преднамеренное убийство. Об этом заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе в интервью радиостанции "Свободная Европа". Он уточнил, что следователи рассматривают и другие версии.

Ранее исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу заявил для нашего телеканала, что прокуроры не исключают версию убийства, самоубийства, а также подстрекательства к самоубийству.

Напомним, бизнесмен Юрий Лункашу скончался в субботу вечером. По словам его личного водителя, он застрелился.