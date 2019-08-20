Группа таможенников КПП Леушены-Албица предстанет перед судом за пассивную коррупцию

Восемь сотрудников КПП Леушены-Албица предстанут перед судом за пассивную коррупцию.

Прокуроры завершили расследование и передали дело в суд. Таможенников обвиняют во взяточничестве. По данным следствия, они получали от 200 леев до 50 евро от граждан, незаконно провозивших различные товары. На видео, снятом офицерами Службы внутренней безопасности МВД запечатлено, как таможенники получают взятку.

- Дину еще работает? Он проверяет товары?

- У него нет времени. Постой. Он там.

- Он проверяет товар?

- Да, он там. Пойду выпью кофе. Счастливого пути.

- Спасибо.

Деньги граждане оставляли таможенникам в документах. Получив их, сотрудники КПП не проводили досмотра.

По этому делу также проходят 20 физических лиц. Если таможенников признают виновными, им грозит до ста тысяч леев штрафа и запрет занимать определенные должности на срок до пяти лет.