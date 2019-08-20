Ни скамеек, ни крыши. Рекламные панно разбиты, а стены разрисованы, или вовсе выбиты. Так выглядит большинство столичных остановок общественного транспорта. Многие пассажиры отмечают, что им нередко приходится ждать троллейбус или автобус минут по 20, а то и дольше. А в непогоду при таких остановках - это настоящее испытание.
"Это катастрофа, людям негде стоять под дождем, ну разве так можно. Нужно починить сидения и отремонтировать остановку полностью".
"Было красиво в начале - все было накрыто, можно было спрятаться от дождя, а сейчас вообще ничего нельзя".
"Такая остановка - она никуда, и не только эта. На остановке у Флакэры вырваны сидения, не на чем людям сесть".
Граждане говорят, что проблему остановок должны решать власти.
"О людях должен думать и заботиться президент. И неплохо бы время от времени выходить из парламента и смотреть, что происходит на улицах города".
Однако нашлись волонтеры, которые решили привести остановки в порядок своими силами. В начале августа в интернете появилось видео, как двое мужчин чинят остановку напротив Кишиневского зоопарка.
А семья Мустяцэ решила вымыть остановку Южного автовокзала.
"Мы часто ездим на троллейбусе, иногда ждем его по 10-15 минут, дети устают, им хочется присесть, но остановки грязные. В один из дней дети сами предложили прийти и вымыть остановку, мы идею поддержали. Взяли тряпки, воду и все отмыли".
В столичной мэрии заявили, что 70% общественных остановок находится в ведении одного из рекламных агентств. Контракт с компанией заключен до 2022 года.
"Если на будущий год мы поймем, что нам надо отремонтировать 100-200 остановок, мы попробуем найти деньги в местном бюджете и сделать это", - заявил и.о. мэра Кишинева Адриан Талмач.
В Кишиневе насчитывается более 700 остановок общественного транспорта.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РАК
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ЛЕВ
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Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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