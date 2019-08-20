Больше половины остановок в Кишиневе находятся в аварийном состоянии

Ни скамеек, ни крыши. Рекламные панно разбиты, а стены разрисованы, или вовсе выбиты. Так выглядит большинство столичных остановок общественного транспорта. Многие пассажиры отмечают, что им нередко приходится ждать троллейбус или автобус минут по 20, а то и дольше. А в непогоду при таких остановках - это настоящее испытание.

"Это катастрофа, людям негде стоять под дождем, ну разве так можно. Нужно починить сидения и отремонтировать остановку полностью".

"Было красиво в начале - все было накрыто, можно было спрятаться от дождя, а сейчас вообще ничего нельзя".

"Такая остановка - она никуда, и не только эта. На остановке у Флакэры вырваны сидения, не на чем людям сесть".

Граждане говорят, что проблему остановок должны решать власти.

"О людях должен думать и заботиться президент. И неплохо бы время от времени выходить из парламента и смотреть, что происходит на улицах города".

Однако нашлись волонтеры, которые решили привести остановки в порядок своими силами. В начале августа в интернете появилось видео, как двое мужчин чинят остановку напротив Кишиневского зоопарка.

А семья Мустяцэ решила вымыть остановку Южного автовокзала.

"Мы часто ездим на троллейбусе, иногда ждем его по 10-15 минут, дети устают, им хочется присесть, но остановки грязные. В один из дней дети сами предложили прийти и вымыть остановку, мы идею поддержали. Взяли тряпки, воду и все отмыли".

В столичной мэрии заявили, что 70% общественных остановок находится в ведении одного из рекламных агентств. Контракт с компанией заключен до 2022 года.

"Если на будущий год мы поймем, что нам надо отремонтировать 100-200 остановок, мы попробуем найти деньги в местном бюджете и сделать это", - заявил и.о. мэра Кишинева Адриан Талмач.

В Кишиневе насчитывается более 700 остановок общественного транспорта.