Заслуженный донор Молдовы - Виорика Чеглов: спасла сотни человеческих жизней

Спасла сотни человеческих жизней, став донором крови. Речь идет о Виорике Чеглов - Заслуженном доноре Молдовы. Впервые женщина сдала кровь в 18 лет. Тогда она сделала это для одной из рожениц, которая находилась в критическом состоянии.

"Она затем долго меня искала, нашла, поблагодарила меня, мы посидели вместе за столом, я видела и ее ребенка", - рассказала донор крови Виорика Чеглов.

С тех пор она сдавала кровь на протяжении 42-ух лет. В общей сложности она отдала чужим людям более 70 литров своей крови.

"Я сдавала кровь каждые 60 дней, и говорила - для четвертой больницы, или для детей, или для стариков. Меня спрашивали: А сегодня для кого? Я отвечала: для того, кому это необходимо", - отметила Виорика Чеглов.

Помогла Виорика и своей посаженной дочери.

"Тогда было такое время, что тебя не выписывали из роддома, пока ты не приведешь донора. У меня не было проблем, я знала, что моя посаженная мать сдаст кровь", - добавила Виорика Чеглов.

Виорика Чеглов сдавала кровь пока ей не исполнилось 60 лет. Но она не единственный донор в семье. Сдавала кровь и ее покойная уже свекровь. А теперь по стопам матери пошел и сын Виорики.

"Пока сдал раза 3-4. Моя мама всегда была очень сильной, хотела всем помочь. Думаю, она очень любит людей", - сказал сын Евгений Чеглов.

На днях Виорике исполнилось 70 лет. Поздравила ее с днем рождения и председатель Ассоциации доноров крови Молдовы.

"Она была и остается очень активной женщиной, которая поддерживает донорство. Это очень душевная женщина, у нее не только лицо светлое, но и душа", - подчеркнула председатель Ассоциации доноров крови Полина Турта.

Всего в Молдове зарегистрировано две тысяч почетных доноров.