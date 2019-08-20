Ремонт в столичном лицее имени Георгия Менюка завершат к 1 сентября

Занятия в столичном лицее имени Георгия Менюка начнутся 2 сентября. Об этом сообщила глава муниципального управления образования, молодёжи и спорта Родика Гуцу.

Заявление последовало после того, как наш телеканал показал репортаж, в котором директор заведения говорил, что там продолжаются ремонтные работы, которые вряд ли завершатся к началу учебного года.

"К 1 сентября должен быть завершен весь основной ремонт, а то, что останется после не помешает началу учебного процесса, в том числе, что касается питания детей", - глава управления образования Родика Гуцу.

На ремонт лицея выделили почти два с половиной миллиона леев. Это первый капитальный ремонт с открытия учебного заведения. Всего же на обновление 252-ух лицеев и дошкольных заведений муниципальные власти выделили 66 миллионов леев.