Ученые нашли способ лечения алкоголизма с помощью экстази

Из одиннадцати подопытных, принимавших небольшие дозы экстази, к алкоголю вернулся только один.

Ученые нашли способ лечения алкоголизма с помощью приема наркотиков. Об этом сообщает The Guardian.

К “спорному” методу лечение алкогольной зависимости прибегли специалисты из Бристоля. В эксперименте приняли одиннадцать человек, принимавшие небольшие дозы экстази, передает Корреспондент.

Ученые наблюдали за испытуемыми на протяжении девяти месяцев. За это время к постоянному употреблению алкоголя вернулся только один подопытный. Пять человек стали выпивать иногда, а остальные пять полностью отказались от алкоголя.

Ученые утверждают, что такое лечение эффективнее других методов борьбы. Специалисты подчеркивают, что они не увидели пагубного влияния лечения на организм людей, кроме того не зафиксировали у них рецидивов.