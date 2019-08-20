На Филиппинах число жертв лихорадки денге превысило 800 человек

На Филиппинах объявлена "национальная эпидемия" лихорадки денге на фоне быстрого роста числа инфицированных.

В результате вспышки лихорадки денге на Филиппинах погибли 807 человек, число случаев заражения превысило 188 тысяч. Об этом сообщает Philippine Star со ссылкой на данные минздрава страны во вторник, 20 августа.

Отмечается, что такие показатели заболевших на 98% превышают прошлогодние за тот же период. В начале августа на Филиппинах была объявлена "национальная эпидемия" лихорадки денге на фоне быстрого роста числа инфицированных, передает Корреспондент.

Денге – вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Ее симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. У больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев.

Источниками инфекции являются больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции осуществляют комары.

Всемирная организация здравоохранения причисляет денге к одной из главных угроз для здоровья человека.