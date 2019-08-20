Эксперты назвали лучшие города для вечеринок

Лидировал в рейтинге сербский Белград, где доступное жилье и относительно демократичные цены.

Специалисты портала Lonely Planet составили рейтинг лучших для вечеринок городов. Первое место в нем досталось сербскому Белграду.

Этот город благодаря разнообразным развлечениям может, по мнению экспертов, прийтись по вкусу любому туристу. Мероприятия здесь проходят в клубах, барах, на баржах и в тавернах, передает Корреспондент.

Также город отличается относительно демократичными ценами (литр пива обойдется в 2 доллара) и недорогим жильем (30 долларов за выходные).

На втором месте идет мексиканский город Плая-дель-Кармен, а замыкает тройку лидеров Сингапур. Последний эксперты поставили так высоко за его уровень безопасности, а также обилие клубов и баров.

В ТОП-10 также вошли Санкт-Петербург, Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.