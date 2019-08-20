Современный амфитеатр откроют в Техническом университете Молдовы

Современный амфитеатр вскоре откроется в Техническом университете Молдовы. Строительные работы уже на финишной прямой. Расположен амфитеатр в кампусе на Рышкановке. Рассчитан он на 250 человек.

"Сейчас завершается отделка пола. Через несколько дней начнем завозить мебель, завершим установку вентиляции, повесим жалюзи, проведем освещение и аудиосистему", - рассказал ректор ТУМ Виорел Бостан.

Это пока первый студенческий амфитеатр такого рода. Однако администрация университета намерено построить еще два.

"В ближайшее время начнется строительство еще одного амфитеатра для факультета Пищевых технологий. Затем - для факультета вычислительной техники, информатики и микроэлектроники", - добавил Виорел Бостан.

На строительство первого амфитеатра выделили два с половиной миллиона леев.

"Мы хотим доказать студентам, что у нас есть все необходимые условия. Опросы, которые проводились последнее время показали, что они хотят учится в более комфортных и просторных помещениях", - подчеркнул проректор ТУМ Дину Цуркану.

Часть денег на строительство амфитеатра выделили из бюджета университета, часть - предоставил Фонд энергетической эффективности. Сейчас в Техническом университете Молдовы числятся более девяти тысяч студентов.