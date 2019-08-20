YouTube сделает просмотр оригинальных шоу бесплатным

YouTube сделает просмотр оригинальных шоу бесплатным, открыв контент YouTube Originals для всех пользователей. Ранее этот контент могли смотреть только владельцы премиум-аккаунтов.

Видео YouTube Originals станут доступны с 24 сентября. При этом у подписчиков YouTube Premium будет ряд привилегий: они смогут смотреть видео без рекламы и в офлайн-режиме, также у них будет доступ к эксклюзивному контенту (например, к режиссерским версиям), и, если речь идет о сериалах, им будут доступны все серии сразу после премьеры, передает Daily.

В июле руководство YouTube сообщило об изменении правил защиты авторских прав. Теперь пользователям, которым поступила жалоба, не придется удалять опубликованные видео целиком.

По новым правилам правообладателям придется указывать точный отрезок времени видео, в котором оказался защищенный авторскими правами контент. Пользователь, получивший жалобу, имеет возможность оспорить ее или удалить указанный отрывок.