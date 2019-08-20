Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

Доктор Евгений Комаровский предупредил об осторожном использовании популярных во всем мире препаратов — антибиотиков.

Педиатр опубликовал на своей странице в Instagram соответствующую инфографику, в которой объяснил, чем опасно необдуманное употребление антибиотиков.

По словам Комаровского, среди бактерий есть небольшое количество уже резистентных к этим препаратам. И когда антибиотик уничтожает неустойчивые к нему бактерии, оставшиеся резистентные могут передавать свою устойчивость другим, передает УНИАН.

Таким образом, устойчивые к антибиотику бактерии имеют возможность расти и распространяться. "Используйте антибиотики осторожно! Это не игрушка!" - подытожил Комаровский.



