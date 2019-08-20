Домника Маноле требует пересмотреть решение о назначении Цуркана на пост председателя КC

Призывает пересмотреть решение о назначении Владимира Цуркана на пост председателя Конституционного суда. Соответствующий запрос подала судья Домника Маноле. Произошло это после того, как другая судья - Любовь Шова - заявила, что ее попросили поддержать кандидатуру бывшего депутат-социалиста.

- Было только одно сообщение, после чего я поняла, что могут последовать и другие и отключила телефон в выходные. Прочитала только после голосования.

- Этот номер записан в вашем телефоне?

- Да, но мы не общались с сентября 2018. Это чиновник. Я сомневаюсь, где будут приняты следующие решения, тоже здесь или где-то в другом месте. Проблема в этом.

Новый председатель КС Владимир Цуркан обвинения коллеги отвергает.

"Я не знаю, что о чем говорит госпожа Шова, это лишь ее мнение. Но сожалею, что она, будучи судьей, который принял участие в секретном голосовании, затем начала эти разговоры. Думаю, это такая эмоциональная реакция", - прокомментировал председатель КС Владимир Цуркан.

Журналисты Publika TV решили узнать и мнение других судей КС по поводу заявлений Любови Шовы. Обратились они и к Домнике Маноле, которую подозревают в том, что она поддержала кандидатуру Цуркана взамен на должность судьи. Это при том, что парламент проигнорировал результаты отборочного конкурса, который Маноле не прошла.

Источники из блока ACUM заявили, что ее назначили судьей КС под давлением ее партийного шефа Андрея Нэстасе. И все же, несмотря на это, Маноле потребовала пересмотреть вчерашнее решение о назначении Цуркана. Хотя с журналистами нашего телеканала она говорить отказалась.

Между тем, председатель ППДП Андрей Нэстасе призвал в фэйсбуке всех судей Конституционного суда, назначенных парламентом и правительством, взять на себя ответственность за избрание председателя учреждения. А в случае, если они этого не сделают, Нэстасе потребует их отставки.

В то же время, другие судьи КС заявили, что на их решение о выборе председателя никто не повлиял.

"Никто со мной не связывался, да и некому. Должность председателя подразумевает много административных аспектов, которые, как я говорил коллегам на заседании, отнимает много времени. А это время я считаю ценным для непосредственного принятия решений", - заявил судья КС Сергей Цуркану.

"Никто не звонил и не просил меня за кого-то голосовать. Попытка была в отношении только этой дамы", - рассказал судья КС Эдуард Абабей.

"Со мной никто не связывался. Это правда, мы будем говорить как есть", - подчеркнул судья КС Николай Рошка.

Напомним, Владимир Цуркан был избран председатель Конституционного суда в понедельник. Его избрали тайным голосованием сроком на три года. А решение о его назначении в КС парламент принял в последний момент, с учетом того, что он даже не участвовал в конкурсе. Заместителем Цуркана была назначена Любовь Шова. Однако она полагает, что после сделанных ею заявлений, теперь ее могут лишить мандата судьи.