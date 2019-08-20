Представители Зеленой экологической партии устроили протест перед зданием администрации президента

Требуют отменить поправки в Законе об отходах.

Представители Зеленой экологической партии устроили протест перед зданием администрации президента. Они потребовали, чтобы глава государства отказался от промульгации принятого парламентом закона, разрешающего сжигание отходов.

Митинг однако был немногочисленный - на него вышли всего пять человек.

"Нам нужен чистый воздух, а не сжигание отходов!".

Манифестанты уверены, что сжигание отходов приведет к настоящей экологической катастрофе.

"Внесение этих поправок - это преступление против населения Молдовы. Все реки в стране загрязнены, а леса вырублены. Сжигание отходов не самая лучшая идея, напротив, нужно применять закон о том, что их должны перерабатывать и сортировать", - подчеркнул председатель Зеленой экологической партии Анатолий Прохницкий.

Однако Игорь Додон к протестующим так и не вышел. Но они составили ходатайство, которое зарегистрировали в аппарате президента.

"Мы хотим, чтобы закон отозвали, чтобы его обсудили, чтобы мы вместе смогли разработать закон для граждан, на их благо, на благо природы и нашего будущего", - заявил секретарь Зеленой экологической партии Виталий Маринуцэ.

Документ о внесении поправок в Закон об отходах одобрили на прошлой неделе сразу в двух чтениях. Изменения предусматривают, что мусор будут сжигать на специализированных предприятиях.