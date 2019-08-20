В Молдове объявлен “Жёлтый код” в связи с гидрологической засухой

Риск обмеления озер и рек. Синоптики объявили желтый код в связи с гидрологической засухой.

Предупреждение действительно на всей территории страны до 28 августа. Владельцев предприятий и простых граждан призывают экономить воду.

Напомним, что до 26 числа в силе остается желтый код метеоопасности в связи с жарой. В некоторых районах страны термометры покажут до плюс 35 градусов в тени.

Врачи призывают граждан по возможности не выходить на улицу в солнцепек, пить больше воды и потреблять больше овощей и фруктов.