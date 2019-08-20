Василий Боля: Занимаясь кумовством представители ПДС и ППДП усугубили ситуацию еще больше

Если кто-то не может справиться со своими эмоциями пусть пересмотрит бразильские сериалы. С таким заявлением обратился к представителям блока ACUM, недовольным избранием Владимира Цуркана на пост председателя Конституционного суда, социалист Василий Боля.

Он написал в фэйсбуке, что в свое время ПСРМ поддержала формирование правительства Майи Санду, однако никто тогда не говорил, что этот факт может еще больше подорвать доверие граждан к КС. Он также задается вопросом, разве назначая своих родственников на высокие посты представители ПДС и ППДП, не усугубили ситуацию еще больше.

Напомним, что ранее глава МВД Андрей Нэстсасе назначил назначил своего кума Георге Балана на должность исполняющего главы Генерального инспектората полиции. А племянница депутата ППДП Юрия Реницэ Юлиана Кантараджиу, заняла должность госсекретаря в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

А госсекретарем Министерства экономики стала Ионела Костаки, бывшая супруга депутата ПДС Дмитрия Алайбы. А министр иностранных дел Нику Попеску назначил главой кабинета своего посаженного отца Андрея Попова. Однако тот отказался от поста после того, как эта информация попала в СМИ.

А недавно издание Ziarul de Gardă писало, что исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу является посаженным сыном прокурора Веры Киранда, которая приходится кумой Андрею Нэстасе.

"Это женщина, с которой я работал в одном кабинете, у которой многому научился и, разумеется, когда родился мой первый ребенок, почти все мои коллеги в прокуратуре хотели стать моими кумовьями. Даже до этого, я называл ее "кумушка-лиса". А сейчас я узнал, что она является его посаженной матерью. Я хочу сказать, что в нашей стране все мы чьи-то кумовья, посаженные родители и дети", - заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.