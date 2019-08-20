В Рио де Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус и угрожает сжечь 37 заложников

Преступник не выдвигал никаких особых требований, в полиции считают, что у него есть «психологические проблемы».

В бразильском Рио де Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус и удерживает в заложниках 37 человек, угрожая поджечь автомобиль вместе с людьми



Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на информацию полиции. С преступником ведут переговоры. По меньшей мере шестеро заложников были освобождены. По словам чиновников, мужчина называл себя полицейским, но эта информация не подтвердилась, передает Униан.

Представитель полиции рассказал телеканалу TV Globo, что преступник не выдвигал никаких особых требований, и у него, по всей видимости, есть «психологические проблемы».

На место прибыл спецназ со снайперами. Движение на мосту, где случился инцидент, заблокировано в обоих направлениях, сотни автомобилей попали в пробку.





