Преступник не выдвигал никаких особых требований, в полиции считают, что у него есть «психологические проблемы».
В бразильском Рио де Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус и удерживает в заложниках 37 человек, угрожая поджечь автомобиль вместе с людьми
Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на информацию полиции. С преступником ведут переговоры. По меньшей мере шестеро заложников были освобождены. По словам чиновников, мужчина называл себя полицейским, но эта информация не подтвердилась, передает Униан.
Представитель полиции рассказал телеканалу TV Globo, что преступник не выдвигал никаких особых требований, и у него, по всей видимости, есть «психологические проблемы».
На место прибыл спецназ со снайперами. Движение на мосту, где случился инцидент, заблокировано в обоих направлениях, сотни автомобилей попали в пробку.
Вооруженный неадекват захватил автобус с пассажирами в бразильском #RiodeJaneiro— Jurij (@Jurij_ru) August 20, 2019
Транспорт стоит на мосту и окружен с обеих сторон полицией. С захватчиком ведут переговоры, часть людей удалось вывести#Brazil pic.twitter.com/LW27rYcoz9
Комментарии
- В Испании зафиксировали первую смерть от листериоза
- На Филиппинах число жертв лихорадки денге превысило 800 человек
- Пожар на Канарах: эвакуированы почти 10 тысяч человек
- В Нидерландах открыли крупнейший велопаркинг
- В Японии семь человек погибли за неделю от жары
- На аукционе во Франции лошадь продали за полтора миллиона
- Умер основатель JYSK
- В Турции автобус врезался в грузовик: 37 пострадавших
- Трагический пожар в одесском отеле: версия об убийстве не подтвердилась
- В Буковеле оборвался трос на аттракционе, пострадали два человека
- Nokia возродит “олд-скульный” кнопочный телефон
- В Испании зафиксировали первую смерть от листериоза
- В Рио де Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус и угрожает сжечь 37 заложников
- Василий Боля: Занимаясь кумовством представители ПДС и ППДП усугубили ситуацию еще больше
- В Молдове объявлен “Жёлтый код” в связи с гидрологической засухой
- Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет
- Пожар в Одессе: трое людей находятся в тяжелом состоянии
- Правительство решило продолжить программу "Хорошие дороги для Молдовы", но сократить бюджет почти втрое
- Умер основатель JYSK
- Яблочный спас: традиции и запреты на праздник
- Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
- Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Массовое отравление на свадьбе в Кишиневе: Невеста обвиняет в случившемся администрацию ресторана
- Внимание, родители: новомодные "слаймы" опасны для здоровья детей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
|Banca Nationala a Moldovei