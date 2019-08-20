Nokia возродит “олд-скульный” кнопочный телефон

Перевыпуск должен состояться к десятилетию модели. Современную версию кнопочного гаджета оснастят поддержкой 4G.

Корпорация HMD Global перевыпустит раскладной телефон Nokia 2720 впервые выпущенный в 2009 году. Об этом сообщается на сайте Nokia Power User.

Известно, что телефон с кодовым номером Nokia TA-1170 проходит сертификацию в Китае. Ранее гаджет уже прошел ее в Таиланде, передает Корреспондент.

Согласно источникам, это может быть возрожденная “раскладушка” Nokia 2720. Сообщается, что она получит поддержку 4G и двух SIM-карт.

Презентация новинки ожидается на выставке IFA 2019 в Берлине. Примерная стоимость гаджета будет около 100 евро.